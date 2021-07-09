Скопье, 9 июля, 2021, 23:23 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2960 образцов в стране выявили 10 новых носителей коронавируса. Еще пять человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 770 случаев заражения — за две недели число новых случаев немногим превысило сотню, при этом население республики лишь немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умер один пациент с этим диагнозом. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 150 123 пациента в стране выздоровели. Лечение проходят 156 человек. Наблюдается медленный рост числа активных случаев.