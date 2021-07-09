Тверь, 9 июля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Тверской области вакцинация от коронавируса идёт высокими темпами. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 8 июля. С просьбой о поставке дополнительной партии вакцины в связи с большим наплывом желающих привиться к главе региона обратилась старшая медсестра поликлиники Краснохолмской центральной районной больницы Татьяна Кубалей.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

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»По Красному Холму поручения будут даны уже сегодня, вакцина должна быть выделена. Сегодня в наш регион поступила новая партия — 35 700 доз. На следующей неделе тоже будет поставка. С Минпромторгом России согласован график. Хочу в целом отметить высокие темпы прививочной кампании и поблагодарить граждан за такое ответственное отношение. Будем дальше двигаться, чтобы все, кто хочет сделать прививку, получили такую возможность», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил, что необходимо пройти вакцинацию как можно быстрее максимальному числу жителей, это позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.

В Тверской области в течение одной прошлой недели от коронавируса привились более 32 тыс. жителей, а только за три дня текущей недели, 5−7 июля, вакцину получили более 20 тысяч человек. 7 июля привились от коронавируса 7366 человек.

Всего в Тверской области от коронавируса прививки получили 221 тыс. человек. При условии вакцинации в ближайшие два месяца 240−250 тыс. жителей, к 1 сентября уровень вакцинации в регионе составит 60%.

В регионе работает 56 прививочных пунктов, в том числе в крупных торговых центрах и в тверском цирке — там привиться можно без записи. Вакцинацию на предприятиях и в населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, ведет 91 выездная бригада.

Губернатор отметил, что в Тверской области не планируется вводить жёсткие ограничения в экономике, QR-коды в учреждениях общепита, на транспорте. Главная задача — сделать всё, чтобы региональная экономика продолжала стабильно работать, чтобы у людей была работа. Эпидситуация в регионе в целом находится под контролем. Развёрнуто дополнительно с начала прошлой недели 320 инфекционных коек. Общая коечная мощность составляет 1761 единицу. Также в регионе будет проводиться диспансеризация для людей, перенесших COVID-19. Тверская область намерена принять активное участие в программе медицинской реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусом. Тверским фондом обязательного медицинского страхования сформированы списки жителей региона, которые пройдут углублённую диспансеризацию — это в первую очередь люди, которые перенесли заболевание в средней или тяжелой форме, а также те, кто имеет высокий риск тяжёлых осложнений — пациенты с хроническими заболеваниями.