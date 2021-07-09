Валлетта, 9 июля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Люди, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, с 14 июля не смогут приехать на Мальту, пишет 9 июля Times of Malta.

Mil.ru Вакцинация

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Заявление на эту тему сделал министр здравоохранения республики Крис Ферне. Чиновник уточнил, что на Мальте считаются действительными сертификаты о вакцинации, выданные в самой республике, а также в странах ЕС, будут приниматься и ковид-паспорта Великобритании.

Ферне «Мы станем первой страной в Европе, которая пойдёт на этот шаг».

Несовершеннолетние смогут въехать на Мальту только в сопровождении привитых взрослых и при наличии у детей отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Возвращающиеся из-за рубежа невакцинированные жители Мальты будут помещены в карантин.