Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 9 июля пресс-служба Белого дома.

По утверждению пресс-службы, продолжался около часа.

«Лидеры высоко оценили совместную работу администраций после саммита США и России, приведшего к единому решению возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии в Совете безопасности ООН», — указано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Байден «поговорил с президентом Путиным о продолжающихся атаках с использованием программ-вымогателей», которые якобы совершают злоумышленники, «базирующиеся в России».

Белый дом подчеркнул, что Байден еще раз заявил, что «США предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и своей жизненно важной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и американские СМИ регулярно обвиняют Россию в кибератаках, однако ни разу не представили ни одного доказательства.

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