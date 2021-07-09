Брюссель, , 20:07 — REGNUM Европейский центральный банк обнародовал планы по более полному учету воздействий на климат в своей кредитной политике, что является важным шагом крупнейших центральных банков мира по признанию их роли в вопросе защиты климата. Об этом сообщает Reuters 8 июля 2021 года.

В стратегическом обзоре ЕЦБ говорится, что изменение климата будет основным фактором в политике банка, направленной на раскрытие финансовой информации, оценку рисков, покупку активов корпоративного сектора.

« ЕЦБ заранее скорректирует структуру, регулирующую покупки корпоративных облигаций, с учетом критериев изменения климата в соответствии со своим мандатом , — заявило агентство по определению процентных ставок для зоны евро, в которую входят 19 стран ЕС. — Этот процесс будет включать приведение действия эмитентов в соответствие, как минимум, с законодательством ЕС, реализующим Парижское соглашение, посредством установки показателей, связанных с изменением климата, и будет обязывать эмитентов стремиться к достижению таких целей ».

Президент ЕЦБ Кристин Лагард, которая пропагандирует необходимость в решительных действиях по борьбе с изменением климата, сделала приоритетом первых двух лет своей работы во главе банка именно климатическую повестку.

ЕЦБ заявил, что правительства и парламенты стран во всё мире несут полную ответственность за результативность мер, направленных на борьбу с изменением климата. Те самым он признал необходимость делать больше в этой области в рамках своего собственного мандата, опасаясь огромных финансовых потерь в результате экстремальных погодных явлений и провала мероприятий по сокращению выбросов углерода.

Другие решения ЕЦБ, объявленные в 8 июля 2021 года, включают:

разработку новых моделей для анализаи мониторинга последствий изменения климата и соответствующей политики;

разработку новых показателей для зелёных финансовых инструментов, включая углеродный след финансовых организаций, а также их подверженность рискам, связанным с климатом;

подробный план по раскрытию информации, связанной с изменением климата начиная с 2022 года;

климатические стресс-тесты баланса Европейской банковской системы, в которую входят сам ЕЦБ и национальные центральные банки зоны евро 19 стран.

Центральные банки стран-членов ЕС расходятся во мнениях относительно того, насколько глубоко они должны быть вовлечены в более широкую политику в области изменения климата.

Та же самая картина наблюдается и в других экономиках мира.

Хотя центральный банк Японии остается сдержанным в отношении приобретения зелёных облигаций, он объявил, что предоставит денежные средства финансовым учреждениям, которые увеличат ссуды и инвестиции для деятельности, направленной на борьбу с изменением климата.

Народный банк Китая заявил, что увеличил долю зелёных облигаций в своих инвестициях в валютные резервы, одновременно контролируя инвестиции в активы с высоким уровнем загрязнения. Его правила для зелёных облигаций запрещают финансирование проектов, связанных с углем.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что его банк изучает способы экологизации своей денежно-кредитной политики после того, как отчет о раскрытии информации за 2020 год показал, что углеродный след его активов соответствует повышению глобальной температуры на 3,5−4°С к 2100 году.

ФРС США начал проводить дополнительные исследования экономических последствий изменения климата, но председатель ФРС Джером Пауэлл настаивает, что это вопрос входит в компетенцию правительства, а не является предметом денежно-кредитной политики.