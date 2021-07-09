Москва, 9 июля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Проблемы желудночно-кишечного тракта нередко выявляются у заразившихся «Дельта"-штаммом коронавируса, заявил 9 июля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на своем Yotube-канале «Говорит Москва».

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Горелов «У каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта».

Эпидемиологи добавил, что входным путём для коронавируса могут быть не только верхние дыхательные пути и слизистые оболочки, но и желудочно-кишечный тракт.