Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Белый дом отправит три миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса в Индонезию 9 июля, что станет самой большой разовой поставкой за все время, сообщает корреспондент CNN Кэйтлин Коллинз со ссылкой на источники в Белом доме.

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Недавно Индонезия зарегистрировала рекордное количество смертей за один день от штамма Дельта.

Напомним, что ранее Индонезия получила 2,1 млн доз вакцины AstraZeneca от правительства Японии. Правительство Австралии также пожертвовало 7,7 млн австралийских долларов на закупку вакцины против коронавируса. Ожидается, что Индонезия получит около 10 млн доз вакцины от властей Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получит три миллиона доз вакцины против коронавируса из Нидерландов.