* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 9 июля, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Информация о том, что террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2020 году намеревались получить доступ к радиоактивным источникам в России, поступила из США, сообщается в отчёта Росатома за 2020 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

Информация взята из неофициальных документов американского посольства. Отмечается, что в связи с этим в сентябре прошлого года на ядерных и радиационных объектах России проводились «внеплановые целевые проверки объектового контроля состояния систем физической защиты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецслужбы предотвратили готовящуюся игиловцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) летом серию терактов.