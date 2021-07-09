Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM В ходе конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», проходящей 9 июля, стали известны имена тех, кому предложено возглавить список партии на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга в сентябре 2021 года.

Флаг партии «Единая Россия»

Первую тройку партсписка возглавят начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, действующий депутат Заксобрания Петербурга, актриса Анастасия Мельникова и вице-губернатор Северной столицы по внутренней политике Александр Бельский.

«Четвёртый номер достался сенатору Андрею Кутепову. Пятый — предприниматель Павел Крупник», — сообщает издание «ЗакС.ру»

Указанные персоналии огласил на конференции секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Делегатам конференции предложено утвердить этот список.

Добавим, что Алексея Аникина и Александра Бельского ранее называли в качестве возможных спикеров будущего состава городского парламента вместо Вячеслава Макарова, который будет баллотироваться в Госдуму.

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