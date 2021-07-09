Москва, 9 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Стопроцентная вакцинация населения России — благая, но труднореализуемая идея, сообщил 9 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». Реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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Комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила, что нужно «привить всё население» страны, Песков сказал:

«В реальности это весьма труднодостижимый результат».

Он пояснил, что никуда не деться от ковид-диссидентов и от вакцинных диссидентов, которые своей позицией «проявляют несознательность».