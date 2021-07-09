Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Новые антиковидные ограничения, которыя вводятся в Петербурге с 13 июля и касаются, в том числе, учреждений культуры, пока никак не скажутся на работе Александринского театра, пояснили 9 июля ИА REGNUM в пресс-службе театра. В театре стараются не только следовать предписанным мерам, но и делать больше для защиты зрителей и сотрудников.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

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Новые антикоронавирусные ограничения вводятся в Петербурге со вторника, 13 июля. Главным из них станет запрет на массовые мероприятия с числом участников более 75 человек, хотя это не касается согласованных мероприятий в сфере культуры и спорта. Спортивно-физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек, а наполняемость цирков уменьшается с 75% до 50% от числа посадочных мест. Сокращена наполняемость также водного транспорта.

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«[ограничения] Пока никак не скажутся. Массовых мероприятий на улице мы не планировали, были идеи летних концертов во дворе Новой сцены, но давно от нее, отказались из-за развития ситуации с коронавирусом. У нас сохраняются ограничения, как у всех театров в Петербурга, на 75% заполняемости. На Новой сцене в принципе камерные мероприятия, что касается Основной сцены, то сезон закрыт, идут балеты, опять же 100% вместимость зала около 1000 человек, при 75% рассадке и того меньше. Сейчас обозначена цифра не более 1500 чел в зале, ни у нас, ни у других театров города и нет столько мест, мы же не Метрополитен-опера. Так что работаем по ранее утвержденному стандарту безопасности», — рассказали в театре.

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