Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала следующей недели усиливается режим антиковидных ограничений. Так, с 12 июля в «красной», наиболее пораженной коронавирусом зоне региона, запрещается проведение ярмарок, работа передвижных цирков, детских развлекательных центров и игровых комнат. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Лазебный ИА Красная Весна В Ленобласти с начала новой недели усиливаются антиковидные меры

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С понедельника, 12 июля, до 1 августа в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, в «желтой» и «зеленой» — только при наличии у всех участников сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании или отрицательного ПЦР-теста. Также до 1 августа приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей в «красной» зоне. Кроме того, в «красной» зоне запрещены торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

«Без зрителей — можно, но также при наличии у участников антиковидных документов», — пояснили в администрации.

С 1 августа работать в социальных учреждениях могут только сотрудники с антиковидными документами. Семейные мероприятия в «красной» зоне в кафе и ресторанах можно проводить с участием до десяти человек, в «желтой» — до 15 человек, если больше — обязательно со справками. Аналогичные правила для ЗАГСов.

МФЦ во всех районах области предоставляет полный перечень услуг по предварительной записи, без записи — при наличии документа о вакцинации от COVID-19.

«Для оформления паспорта коллективного иммунитета, плановой медпомощи и медосмотров принимаются справки о вакцинации, о перенесенном COVID-19 в последние полгода и медтоводы, а анализы на антитела не принимаются», — подчеркнули в пресс-службе.

Что касается распределение районов по зонам, то с 12 июля Приозерский район переходит из «красной» в «желтую» зону. Остальные районы, как и ранее, остаются в своих зонах: в «красной» — Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. В «желтой» — Волховский, Кировский, Киришский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы. В «зеленой» зоне — Кингисеппский район.

Напомним, за минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 239 новых носителей коронавируса, что на шесть случаев больше, чем днем ранее.