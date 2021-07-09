Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. На заседании Экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга 9 июля было высказано и одобрено предложение ежегодно отмечать «День Невы». Решено разработать концепцию праздника, план его мероприятий и определиться с финансированием, сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева, Большеохтинский мост

«Нева — не только основная водная артерия нашего города, но и настоящее украшение Петербурга. Она заслуживает своего праздника. Петербуржцы это одобрят», — поддержал инициативу губернатор Александр Беглов.

На заседании Экологического совета решено подготовить предложения по разработке программы обследования рек и каналов города для пресечения несанкционированных сбросов сточных вод, в том числе с автомобильных дорог.

«Все выпуски сточных вод должны быть поставлены на учет в реестр объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, необходимо обязать организации, обслуживающие автомобильные дороги, надлежащим образом оформить документы на право пользования водными объектами, куда уходят стоки», — отметил Александр Беглов.

Напомним, в марте 2021 года был запущен первый этап Охтинского канализационного коллектора. С его вводом уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99,5%.