Москва, 9 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Положительно оценивает работу Владимира Путина на посту президента РФ большинство граждан страны, говорится в опубликованных 9 июля результатах соцопроса Фонда Общественное Мнение и соцопроса ВЦИОМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Так, согласно опросу ФОМ, по состоянию на 4 июля, 60% опрошенных сказали, что работа президента страны оценивается ими «скорее хорошо». При этом 25% дали оценку «скорее плохо», а 15% — затруднились ответить.

При этом, согласно свежему опросу ВЦИОМ, 64,6% выражают доверие Путину. Показатель одобрения деятельности главы государства составил 59,6%.