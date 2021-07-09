Екатеринбург, 9 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Ограничения с использованием QR-кодов введут в Свердловской области при росте заболеваемости COVID-19, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR code

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Согласно новым правилам в Москве и Подмосковье ограничили права граждан, которые не привились от коронавируса или переболели COVID-19 более шести месяцев назад. Таким жителям не выдают QR-кодов, необходимых для пропуска в общественные места и предприятия общепита. Однако человек может предоставить недавно сделанный ПЦР-тест, получив таким образом временный QR-код.

«Не исключаю, что такая же мера будет введена и у нас, если ситуация с заболеваемостью ухудшится», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые жители Свердловской области получили QR-коды по электронной почте.