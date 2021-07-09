Стокгольм, 9 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного человека. Данная информация была опубликована 9 июля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 643 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 092 540 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 232 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 5 523 876 человек, вторую — 3 562 731 человек.

По состоянию на 9 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 27 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.