София, , 16:45 — REGNUM 9 июля в Софии завершился саммит лидеров стран-участниц «Троеморья». Участники мероприятия по итогам переговоров провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой поделились их итогами, сообщает Polskie Radio.

Политики заявили, что договорились вести совместную борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а также и дальше интенсифицировать сотрудничество в сфере автомобильных, железнодорожных и деловых инвестиций.

Кроме того, лидеры 12 стран «Троеморья» приняли декларацию, в которой обязались совместно противостоять и текущим военно-политическим вызовам.

Инициатива «Троеморье» была создана в 2015 году для политического и экономического взаимодействия 12 стран Восточной и Центральной Европы. В проект входят Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария.