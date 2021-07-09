Краснодар, 9 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Дополнительные пункты вакцинации будут открыты в Краснодарском крае в гостиницах и в санаториях, написал 9 июля глава региона Вениамин Кондратьев в своём ТГ-канале.

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Отметив, что в крае функционирует на данный момент 74 пункта вакцинации, Кондратьев заявил:

«Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае, откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях».