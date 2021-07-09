Минск, , 15:20 — REGNUM Очередные обыски проходят у журналистов белорусских изданий, не желающих славословить проводимую Александром Лукашенко политику. В пятницу 9 июля силовики пришли с обысками к администратору портала «Виртуальный Брест» Максиму Хлебцу и Анастасии Занько из популярного портала Onliner.

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Накануне по решению министерства информации был заблокирован доступ к сайту известного националистического бульварного издания «Наша нива». Главного редактора задержали, обыскали и арестовали.

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До этого силовики обыскали редакции ряда других негосударственных СМИ, освещавших протестную активность и ориентированных на националистическую аудиторию. Самым громким скандалом стал разгром популярнейшего и самого влиятельного белорусского портала tut.by. Спецслужбы подчиняются политическому руководству республики, которое воспринимает как угрозу любое инакомыслие и любую общественно-политическую активность — прозападную или пророссийскую.

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