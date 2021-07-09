Сухум, , 16:18 — REGNUM Руководители 15 политических партий Абхазии и общественных организаций составили коллективное обращение к президенту республики Аслану Бжании. Об этом 9 июля сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

По данным журналистов, в Сухуме прошла встреча представителей проправительственных и оппозиционных объединений. Они заявили о необходимости разработать меры, которые позволили бы прекратить практику насильственных изменений в стране и сформировать «цивилизованную политическую культуру».

После консультаций, участники встречи составили обращение на имя главы республики.

«Осознавая реальность угроз для нашего государства, без оглядки на политические взгляды, считаем необходимым поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в государстве», — говорится в обращении.

Обращение подписали представители пропрезидентской партии «Амцахара», Коммунистической партии, партии «Единая Абхазия», Народной партии Абхазии, а также ряда общественных организаций.

Стоит отметить, что представителей оппозиционных партий «Форум народного единства Абхазии», «Апсны», а также общественных организаций «Абхазское Народное Движение» и «Аруаа», которые регулярно выступают с критикой в адрес Бжании, на встрече не было.