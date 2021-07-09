Екатеринбург, 9 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову дали девять лет колонии строгого режима по делу о посредничестве во взяточничестве. Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

(сс) sajinka2 Взятка

Первоначально Шилиманов получил восемь лет строгого режима, но с учетом прежнего приговора по делу о мошенничестве (в 2020 году) экс-чиновнику назначили девять лет колонии строгого режима и однократный штраф в размере 13 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый был посредником при получении взятки экс-главой особой экономической зоны «Титановая долина» Артемием Кызласовым. Сторона защиты теперь намерена обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласова ранее признали виновным по делу о вымогательстве взятки.