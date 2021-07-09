Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп — это «дважды подвергнутый импичменту пенсионер из Флориды», так 45-ого главу Белого дома окрестили 8 июля в офисе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

«Дважды подвергнутый импичменту пенсионер из Флориды — и фактический лидер Республиканской партии — Дональд Трамп сегодня присоединился к республиканцам в палате представителей в проявлении неуважения к полиции Капитолия и другим сотрудникам правоохранительных органов, которые мужественно защищали Капитолий США 6 января», — заявили в заявлении офиса спикера.

Заявление было связано со статьей HuffPost о новом иске Трампа против крупных технологических компаний. В статье указывалось, что во время пресс-конференции 7 июля Трамп назвал погром в Капитолии 6 января «досадным событием», подчеркнув, что с сотнями обвиненных после него «обращаются невероятно несправедливо».

"В Капитолии не было никакого оружия, за исключением того, из которого стреляли в Эшли Бэббита», — отметил Трамп. — Для этого не было никаких причин».

В начале нынешнего года Трамп стал первым президентом в истории США, которого дважды подвергли импичменту — второй раз за его роль в разжигании беспорядков в Капитолии.