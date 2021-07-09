Нижний Новгород, 9 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4456 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в регионе выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 495 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 128 849 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 5837 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса выросло почти на 100 человек.