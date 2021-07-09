Куала-Лумпур, 9 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Малайзии за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

За сутки в Малайзии выявили 9180 носителей коронавируса.

Последний рекорд был установлен 29 мая, когда в Малайзии выявили 9020 случаев заражения коронавирусом. Это побудило правительство Малайзии ввести 1 июня карантин.

С начала пандемии в Малайзии зарегистрировано 809 000 случаев заражения коронавирусом и 5903 случая смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Малайзии выявили 7097 случаев заражения коронавирусом.