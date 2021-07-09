Казань, 9 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В строительном гипермаркете на проспекте Фатыха Амирхана в Казани открыли новый пункт вакцинации от коронавируса. Об этом 9 июля заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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«Мы с сегодняшнего дня открыли еще один пункт вакцинации в торговом центре, это «Леруа Мерлен». Сегодня запустили работу», — цитирует спикера «Татар-информ».

Кроме этого, мобильные пункты вакцинации имеются у четырех станций городского метрополитена. Со спадом аномальной жары прививочные пункты возобновят работу у всех станций метро, уточнил представитель минздрава.

Также в вакцинации задействованы минимум по две-три мобильные бригады в каждой поликлинике, которые постоянно находятся в разъездах, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии планируют запрашивать больше вакцин от COVID-19, так как в некоторых прививочных пунктах возник ажиотаж. Достичь формирования коллективного иммунитета в республике намерены благодаря расширению сети прививочных пунктов.

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