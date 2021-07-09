Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ростовской области план вакцинации против коронавируса выполнен более чем на 37%, заявил в ходе регионального оперштаба 9 июля министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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По его словам, с начала 2021 года Ростовская область получила 897 553 дозы препаратов для вакцинации. Первый этап прививочной кампании прошли 759 077 человек, завершили вакцинацию 514 574 добровольца. Таким образом, план вакцинации выполнен на 37,17%.

В настоящее время регион использовал 83,4% поступившей вакцины от COVID-19. В листе ожидания находятся 19 085 человек.