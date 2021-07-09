Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. После скандального концерта в Краснодаре певица Zivert выступила перед толпой поклонников в Ростове-на-Дону. При этом соблюдение санитарных требований организаторами не контролировалось.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт

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Концерт популярной исполнительницы состоялся на площадке торгово-выставочного центра «ДонЭкспоцентр» на проспекте Нагибина. Судя по видеокадрам, снятым зрителями, поклонники Zivert не соблюдали ни социальную дистанцию, ни масочный режим.

«Полиция проводит проверку по данному факту», — прокомментировали в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что 7 июля Zivert дала концерт в Краснодаре. Выяснилось, что органы исполнительной власти Кубани и управление Роспотребнадзора не согласовывали проведение этого концерта. Проверка проводится в отношении площадки, где проходило выступление. Затем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что директор «Баскет-холла» написал заявление об увольнении.

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