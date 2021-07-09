Таллин, , 14:14 — REGNUM Спикер парламента Эстонии Рийгикогу и бывший премьер-министр страны Юри Ратас на встрече с прибалтийскими коллегами в Риге подчеркнул важность сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы во внешнеполитических вопросах. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу по итогам встречи.

Юри Ратас выразил беспокойство по поводу ситуации на границе Литвы с Белоруссией. Он признал, что в свете последних событий сотрудничество пограничников Прибалтики приобретает все большее значение. «Положение беженцев в Литве показывает, что Латвия и Эстония должны проявлять активность и бдительность», — считает он.

Ратас добавил, что Эстония вносит свой заметный вклад в управление кризисом беженцев, отправив в Литву две группы пограничников и оказывая техническую поддержку через общеевропейскую программу Frontex.

Спикер эстонского парламента заявил, что страны Прибалтики должны объединиться в своих международных действиях и убедить другие страны Евросоюза в том, чтобы санкции против Белоруссии оставались в силе до тех пор, «пока ситуация в этой стране не нормализуется».

Цель давления на официальный Минск, по его словам, состоит в том, чтобы были немедленно освобождены всех политические заключенные, а якобы продолжающийся в Белоруссии террор в отношении протестующих прекращен.