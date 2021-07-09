Москва, 9 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 защищает человека более чем на 99%. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Okuvshinnikov.ru Вакцина от коронавируса

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«Она [вакцина от COVID-19] защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска», — сказала Попова.

При этом, по её словам, даже данные люди из зоны риска «не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях».