Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Ростовской области установили новый суточный рекорд по вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте донского правительства 9 июля. В частности, за сутки прививочные пункты посетили более 22,5 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Участие в прививочной кампании от коронавируса приняли 759 077 жителей Ростовской области (+ 22 567 за сутки). Обе дозы вакцины получили 514 574 добровольца (+ 6 637 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области организована работа 168 стационарных прививочных пунктов и 185 мобильных и выездных бригад. Самая крупная поставка препаратов для вакцинации зарегистрирована в июне — 255 094 дозы.