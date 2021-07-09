Москва, 9 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прошла ревакцинацию от COVID-19 и призывает всех, кто давно переболел или привился, сделать то же самое. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я ее сделала. Это была третья инъекция после тех двух, которые я делала себе ранней осенью прошлого года», — сказала Попова.

По её словам, в результате ревакцинации титр антител «восстановился очень быстро, буквально, там, за пару недель».