Москва, 9 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Привитый от COVID-19 человек не может распространять коронавирус. Об этом в интервью журналистке Наиле Аскер-заде заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала Попова.

Ранее эксперты заявляли о том, что вакцинировавшийся от COVID-19 человек всё равно может распространять коронавирус, поэтому необходимо соблюдать все меры санитарной предосторожности.