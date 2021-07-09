Попова: вакцинированные от COVID-19 не распространяют коронавирус
Москва, 9 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Привитый от COVID-19 человек не может распространять коронавирус. Об этом в интервью журналистке Наиле Аскер-заде заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Kraszdrav.ru
Вакцинация
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«Привитой человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала Попова.
Ранее эксперты заявляли о том, что вакцинировавшийся от COVID-19 человек всё равно может распространять коронавирус, поэтому необходимо соблюдать все меры санитарной предосторожности.