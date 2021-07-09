Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Ещё 307 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 июля. Это на 11 случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 48 муниципальных образованиях Дона с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (106), Каменске-Шахтинском (десять), Аксайском и Сальском районах (по девять). Чуть менее 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 8,8% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 101 774 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 91 359 человек.