Москва, 9 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Главам регионов необходимо действовать на опережение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Government.ru Глава правительства России Михаил Мишустин

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Глава правительства отметил необходимость сохранения резерва ковидных коек.

«И ещё раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, реагировать на изменения. Не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребность и наращивать коечный фонд», — сказал он.

Мишустин начал заседание с общей оценки ситуации, рассказав, что в большинстве субъектов РФ заболеваемость растёт.