Москва, 9 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В России наблюдается рост числа заражений коронавирусом на уровне 17%. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Глава Роспотребнадзора Анна Попова

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«В целом по стране по итогам 26-й недели мы наблюдаем рост — плюс 17%. Текущая неделя этот рост подтверждает, но в структуре посубъектовой произошли изменения, и сейчас на Москву приходится значительно меньше удельный вес, чем это было две-три недели назад», — сказала Попова.

По её словам, в сумме доля заразившихся в Москве и Санкт-Петербурге снизилась.