Попова назвала регионы с низким уровнем охвата тестирования на COVID-19
Москва, 9 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В России зафиксировали 13 регионов с низким уровнем охвата тестирования на коронавирус. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Pskov.ru
ПЦР-тестрирование на COVID-19
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«Это Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Еврейская АО и Алтайский край», — сказала Попова.
По её словам, это «плохой прогностический признак», поскольку в данном случае просчитать и оценить эпидемиологическую ситуацию будет крайне сложно