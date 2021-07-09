Москва, 9 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Каждый сутки в Москве вакцинируются от коронавирусной инфекции около 110 тыс. человек, заявил 9 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

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«На сегодняшний день мы достигли объёма вакцинации в сутки около 110 тыс. человек. Это огромный масштаб», — сказал он

По словам мэра, чтобы обеспечить доступность вакцинации в столице открыли целый ряд крупнейших центров.