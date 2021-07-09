Москва, 9 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Лидерами по охвату населения вакцинацией за минувшую неделю стали Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тува, Чеченская Республика и Чукотский автономный округ. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Также, по его словам, наибольший прирост по темпу вакцинации за прошедшую неделю показали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Брянская, Липецкая, Тверская и Смоленская области, республики Адыгея и Башкирия.

Мурашко также отметил рост темпов вакцинации по стране более чем в 1,8 раза.