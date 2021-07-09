Москва, 9 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Перебоев с поставками вакцин от COVID-19 в России не будет, все потребности будут обеспечены, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцина

«Нет, постоянно растут обороты», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных перебоях с поставкой вакцины.

Песков добавил, что последовательно объемы производства увеличиваются, для российского рынка в первую очередь.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы всё население России так или иначе было привито от COVID-19.

При этом, по его словам, на сегодняшний день такой план «весьма и весьма труднодостижим, причем даже не с точки зрения производителей».

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