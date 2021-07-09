Краснодар, 9 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтвердили 214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 июля. Накануне, 8 июля, в регионе было подтверждено 212 случаев заражения.

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«В Краснодаре выявили 58 случаев, в Сочи — 34. В Тихорецком районе 20 заболевших, в Армавире — 16, в Апшеронском районе — 12, в Усть-Лабинском 11. В Горячем Ключе восемь положительных результатов, семь — в Кореновском районе. По шесть случаев в Туапсинском и Староминском районах», — сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 53 748 человек, выздоровели 45 884 человека. Скончались 3 618 ковид-пациентов. На 9 июля в стационарах региона находятся 2 043 человека с коронавирусом, 88 пациентов в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.