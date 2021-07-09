Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 239 новых носителей коронавируса, что на шесть случаев больше, чем днем ранее. Об этом 9 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Наибольшее число инфицированных за сутки выявлено во Всеволожске.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика выявляемости коронавируса в Ленобласти

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим числом новых случаев инфекции находятся Всеволожск (17 случаев), Тихвин (15), пгт. им. Свердлова (11), Луга (девять), Сланцы и Кириши (по восемь), Выборг (семь), Бокситогорск, Лодейное Поле, Шлиссельбург и в пгт. Рощино (по шесть), посёлок Романовка (пять).

Всего в Ленинградской области за время пандемии выявлено 50 695 случаев заражения, выздоровели из числа заболевших ковидом 45 479 человек, в том числе 67 пациентов были выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1854 человека, в том числе за последние сутки зарегистрировано еще 11 летальных исходов, — столько же, сколько днем ранее.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2784 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них 576 коек свободны (20,69%).