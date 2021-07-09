Воронеж, 9 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 414 новых случаев заражения коронавирусом. Данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 9 июля. Накануне, 8 июля, сообщалось о 397 новых случаях заражения.

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Выписаны с выздоровлением после перенесённого ковида ещё 354 воронежца. За сутки скончались 22 пациента с коронавирусом.

Общее число воронежцев, получивших положительные результаты ПЦР-тестов с начала пандемии, составляет 93 819 человек. Выздоровели из них — 88 820, скончались 3 981 ковид-пациент.