Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1951 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 9 июля в федеральном оперштабе. Это всего на 14 случаев больше, чем в предыдущий день. Таким образом, темп распространения эпидемии в регионе замедлился: в конце июня и первые дни июля ежедневная «прибавка» суточного числа новых носителей составляла несколько десятков человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа «красной зоны» в Госпитале для ветеранов войн Петербурга

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За время пандемии в Северной столице выявлено 485 943 случая заражения. Из числа заболевших ковидом выздоровели 467 942 человека, в том числе 3868 человек выписаны за последние сутки. Умерли за сутки 107 человек.

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Увеличение суточного числа выздоравливающих позволило руководству комитета по здравоохранению заявить, что пик эпидемии в Петербурге уже пройден.

Как сообщил 8 июля глава комздрава Дмитрий Лисовец, число госпитализаций с ковидом и пневмонией снизилось с более чем 1000 пациентов в сутки до 800 человек в сутки. При этом число ежедневно выписываемых из стационаров по выздоровлению уверенно превышает уровень госпитализаций.