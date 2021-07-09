Москва, , 12:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Ташкент для участия в международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники форума обсудят вопросу межрегионального сотрудничества. Мероприятие пройдет 15−16 июля в Ташкенте. 16 июля также состоится четвертая встреча глав МИД России и пяти стран Туркестана.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении и России обсудят сотрудничество в сфере региональной безопасности и противодействия терроризму.

Отметим, в международном форуме в Ташкенте планируют принять участие главы Узбекистана, Афганистана и премьер-министр Пакистана Шавкат Мирзиёев, Ашраф Гани и Имран Хан.