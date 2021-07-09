Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Ленинградская область перешагнула рубеж в 300 тыс. привитых жителей — за последние сутки вакцинацию прошли 11 263 человек, большинство из них получили первый компонент прививки. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

huntlh Вакцинация

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По данным на утро 9 июля, в Ленобласти прошли вакцинацию 300 906 человек, из них полностью привиты 202 390 человек.

Среди 50,4 тыс. заболевших COVID-19 лишь трое оказались привитыми, в настоящий момент они находятся на амбулаторном лечении.