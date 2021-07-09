Казань, 9 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне заболели 42 человека. С начала пандемии по состоянию на 9 июля подтверждено 22 806 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 20 417 ковид-пациентов, скончались за всё время 557 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 25 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 23 жителям, 22 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 16 носителей вируса, 11 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии не планируют вводить обязательную вакцинацию, а достичь формирования коллективного иммунитета намерены благодаря расширению сети прививочных пунктов.

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