Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге констатировали 107 смертей, основной причиной которых стал COVID-19, сообщили 9 июля в федеральном оперштабе. Это на шесть летальных случаев больше, чем в предыдущие сутки.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

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Кроме того, суточный петербургский показатель смертности в этот раз вновь превысил число смертей в Москве, где за сутки умерли от ковида 102 пациента.

Общее количество смертей, вызванных последствиями коронавирусной инфекции, за время пандемии в Петербурге достигло 17 290 случаев. Показатель смертности на 100 тыс. населения составляет в регионе 323,1 случая.

Напомним, максимальная суточная смертность от COVID-19 в Петербурге была зафиксирована 29 июня по итогам предыдущих суток, и составляет 119 случаев. Летальность болезни в Петербурге — 3,55%.