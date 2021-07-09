Краснодар, 9 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Дополнительные пункты вакцинации от коронавируса развернут в отелях и санаториях Краснодарского края для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 9 июля.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

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На данный момент на курортах Краснодарского края развернуто 74 прививочных пункта. Регион запросил поставку дополнительно 300 тыс. доз вакцины для обеспечения прививками туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Краснодарском крае разрешат размещение в отелях и пансионатах с ПЦР-тестом при условии вакцинации в течение трех дней со дня заселения. В настоящее время при заселении в гостиницы, отели и санатории на территории края необходимо предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании не позже, чем шесть месяцев назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, или сертификат о вакцинации.