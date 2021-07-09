Москва, 9 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 25 766 случаев, достигнув показателя с начала пандемии 5 733 218 случаев, сообщает 9 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи выявлены во всех регионах страны, больше всего их в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Кроме того, за сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 726 человек, всего с начала пандемии умер 141 501 человек.