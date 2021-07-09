Краснодар, 9 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Краснодарский край с начала вакцинации от коронавируса получил 1 179 667 доз вакцины, данные на заседании оперативного штаба привел 9 июля главный врач клинической инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов.

Вакцинация

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В медорганизациях региона вакцинация ведется тремя препаратами: «Спутник V» (ГамКовидВак, Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (Новосибирского научного центра «Вектор») и «КовиВак» (Центра им. Чумакова). Привиться можно в 332 пунктах, в том числе работает 99 выездных.

На побережье региона развернули 74 пункта вакцинации: 29 пунктов действует в Сочи, 15 в Анапе, 13 в Новороссийске, десять в Туапсе и семь в Геленджике. Всего первым компонентом на Кубани привиты 1 048 750 человек, только за последние сутки вакцину получили 36 310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа туристы, въезжающие в Краснодарский край, смогут заселяться в отели, предъявив лишь результаты ПЦР-тестов, но при условии вакцинации в течение трёх дней после приезда. Регион готов обеспечить гостей вакциной.